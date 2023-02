Cigna, utile trimestrale sopra le attese. Aumenta dividendo

Cigna

(Teleborsa) -, compagnia assicurativa e sanitaria statunitense, ha chiuso ildel 2022 condi 45,8 miliardi di euro, undi 1,5 miliardi di euro e undi 4,96 dollari. Gli analisti si aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 4,86 dollari su ricavi per 45,7 miliardi di dollari.per il 2022 sono stati di 180,5 miliardi di euro. L'degli azionisti per il 2022 è stato di 6,7 miliardi di euro, o 21,30 per azione, incluso un guadagno al netto delle imposte di 1,3 miliardi, o 4,26 per azione, principalmente dalla transazione Chubb, e si confronta con 5,4 miliardi di euro, o 15,73 per azione, per il 2021."Stiamo portando un- ha affermato il CEO David Cordani - L'anno scorso è stato un anno cruciale di prestazioni e crescita per la nostra azienda poiché individui e datori di lavoro di tutto il mondo hanno contato su Cigna Healthcare in un momento dinamico ed Evernorth ha ulteriormente ampliato la portata e l'impatto dei suoi servizi sanitari".Il consiglio di amministrazione ha dichiarato unin contanti di 1,23 dollari per azione, in aumento del 10% rispetto al dividendo in contanti del 2022 di 1,12 dollari per azione.