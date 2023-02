Doxee, Simest entra nel capitale della controllata austriaca

Doxee

(Teleborsa) -, società del gruppo CDP che sostiene l'internazionalizzazione delle imprese italiane, è, controllata austriaca di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), Digital Customer Experience e Paperless.L'operazione seguesiglato l o scorso gennaio L'ingresso di Simest in Doxee CEE è avvenuto tramite lada parte di Simest, sia in proprio che tramite il Fondo di Venture Capital (FVC) - gestito per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - di unper acquisire il 42% del capitale di Doxee CEE.