Siav, accordo vincolante per cessione partecipazione in Mitric

Siav

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'Enterprise Content Management, nella serata di ieri ha fatto sapere che ha sottoscritto unper la, detenuta per il tramite della controllata Mitric SA, pari al 51% del capitale sociale dia favore di, operatore specializzato nella digitalizzazione documentale e nelle soluzioni rivolte all’automazione di processo, controllato dal fondo Progressio Investimenti IV gestito da"Questa operazione rappresenterà il completamento di un percorso di valorizzazione che ha coinvolto Mitric sin dal nostro ingresso nelcapitale. L’uscita avviene in un momento favorevole e ci consente di concentrarci ulteriormente sulle direttrici di sviluppo strategico del Gruppo, sostenendo al contempo la nostra solidità patrimoniale e le ambizioni di crescita futura - ha commentato, Amministratore Delegato di SIAV -. L’interesse di Siav è quello di continuare ad ampliare la propria offerta a servizio dell’Enterprise Content Management e del Digital Outsourcing e per fare ciò impiegheremo le risorse finanziarie disponibili per potenziare la crescita per linee esterne".