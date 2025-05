Tinexta, controllata esercita opzione call per acquisizione 25% capitale ABF Group

Tinexta

(Teleborsa) -, società leader nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Business Innovation, comunica che la controllata Tinexta Innovation Hub ha inviato la comunicazione dicollegata ad un, società il cui capitale sociale è detenuto dai tre soci fondatori (che hanno mantenuto ruoli manageriali e di gestione in ABF Group), avente ad oggetto il 25% del capitale sociale di ABF Group.Si rammenta che in data 18 gennaio 2024, come comunicato in pari data,(già Warrant HUB S.p.A.)r un corrispettivo per cassa pari aNon si sono verificateinoltre le condizioni per il pagamento da parte di TIH dei due Earnout, legati alle performance 2023 e 2024, pari complessivamente ad 17,2 mln.La Call ABF poteva essere esercitatasulle azioni di ABF Group detenute da ABF Holding nel caso in cui, tra l’altro,di ABF Group fosse risultatorispetto all'EBITDA annuale previsto dal piano industriale concordato alla data del closing dell’acquisto della partecipazione di maggioranza. Sulla base della formula prevista per la Call ABF, il risultato è un valore negativo. Ilè stato pertantoAd esito dell’acquisto delle azioni oggetto della Call ABF, ie il capitale sociale di ABF Group sarà detenuto per circa il 99% da TIH e per la restante parte da alcuni managers. Sono in essere put e call da esercitarsi, tra l’altro, ad esito dell’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028 aventi ad oggetto le azionidetenute dai managers.Tinexta ritiene che l’esercizio della Call ABF sia di, volta ad avviare incisive azioni operative e commerciali, al fine di valorizzare il patrimonio di competenze e professionalità presenti in azienda e l’investimento effettuato in coerenza con gli obiettivi previsti in sede di acquisizione. Il Gruppo Tinexta conferma la guidance economica dell'ese5rcizio 2025. Il rapporto di indebitamento rifletterà – di conseguenza – gli effetti positivi dell’esercizio della suddetta opzione call.