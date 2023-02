ErreDue, commessa da 900 mila euro per settore metallurgico

ErreDue

(Teleborsa) -, società quotata da dicembre 2022 su Euronext Growth Milan e attiva nel campo degli elettrolizzatori per la generazione di idrogeno pulito, ha firmato un. La controparte, il cui nome non è stato rivelato, è un'azienda "tra le più importanti realtà, a livello nazionale ed internazionale, attiva nel settore della metallurgia".Il contratto, il cui importo è pari a, prevede il versamento di un acconto del 30% all'ordine, del 30% alla consegna - prevista entro giugno/luglio 2023 - e del restante 40% a seguito del collaudo positivo da parte del cliente.L'impianto si compone diin grado di produrre un flusso continuo di azoto a ridottissimo tenore di ossigeno e umidità residua (purezza fino al 99,9999%), tramite la filtrazione e la successiva depurazione di un flusso di aria compressa.Ilha parlato di "unache ci permetterà di mettere a punto per il settore metallurgico il più grande, in termini di capacità, impianto di azoto iperpuro da noi mai realizzato"."ErreDue, grazie all'esperienza maturata in oltre 35 anni di attività, sa guardare al futuro ed è in grado di comprendere le differenti necessità dei clienti sviluppando con loro soluzioni innovative, sostenibili e tailor made, confermandosi un", ha aggiunto.