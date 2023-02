ASPI, A8 Milano Laghi sarà prima autostrada a 5 corsie del Paese

(Teleborsa) - A un secolo dalla sua prima inaugurazione, l'si accinge a diventare la prima – nonché unica – autostrada a 5 corsie della Penisola. Il progetto realizzato daha l'obiettivo di aumentare la capacità di uno dei tratti più trafficati del Paese – 120mila veicoli al giorno, con picchi di 150mila – fungendo da, parte integrante di due corridoi internazionali verso i Paesi del Nord Europa.Giunto a circa il, l'intervento prevede laper un totale di circa 4,4 km a servizio della città Metropolitana di Milano e dei distretti produttivi che caratterizzano l'area. Grazie a unl'infrastruttura migliorerà i tempi di percorrenza, con un risparmio pari a 1 milione di ore l'anno.L'intero progetto di potenziamento della A8 – fa saperein una nota – si caratterizza per unsia nella gestione delle fasi di cantiere che nella realizzazione di interventi a beneficio dell'ambiente e della qualità di vita del tessuto urbano. Particolare attenzione è stata posta al riutilizzo dei materiali di scavo (circa l'88% reimpiegato in attività di costruzione previste dall'intervento) e alla tutela delle acque (100% del sistema di drenaggio chiuso e controllato). È prevista inoltre la piantumazione pari a 10 ettari di specie arboree autoctone in prossimità dell'abitato che contribuirà a migliorare la qualità dell'aria, con una riduzione delle emissioni di polveri sottili fino al 40%.Questa mattina una delegazione composta, tra gli altri, dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasportidall'assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile della Regione Lombardiadal sindaco di Lainatee dall'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia,ha visitato i cantieri. Il sopralluogo si è svolto in particolare all'interno della, opera di ricucitura dell'area metropolitana, elemento fondamentale della nuova viabilità di collegamento tra la SP 101 e la SP 109, che prevede un sottopasso dell'interconnessione tra le Autostrade A8 e A9, la realizzazione su Corso Europa di due complanari e una nuova rotatoria che permetterà l'innesto su via Nervino. A beneficio della città di Lainate, inoltre, il nuovo cavalcavia in viale Manzoni, già in esercizio, la nuova viabilità di collegamento con il comune di Rho e nuove piste ciclabili. Altri interventi di adduzione alla rete autostradale sono previsti inoltre nel Comune di Turate e Rho."Stiamo lavorando per completare l'ampliamento della prima autostrada a 5 corsie del nostro Paese che servirà uno dei più importanti centri metropolitani d'Italia. Un'opera simbolica e strategica non solo per il territorio ma anche una via di collegamento da e verso le altre Capitali Europee. Come Gruppo siamo impegnati nel potenziamento e ammodernamento della rete autostradale dell'intero Paese: solo in Lombardia stiamo portando avanti altri importanti progetti come l'ampliamento alla quarta corsia dinamica sull'A4 tra Milano Viale Certosa e Sesto San Giovanni, e l'ampliamento della A1 tra Milano e Lodi – ha dichiarato–. Questo progetto è la dimostrazione di come sia importante portare avanti un costante confronto con i cittadini e le Istituzioni, passaggio fondamentale per individuare soluzioni che possano rispondere alle nuove esigenze della mobilità e migliorare la vita delle comunità".