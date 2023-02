BP, profitti balzano a 28 miliardi di dollari nel 2022. Sale dividendo

BP

(Teleborsa) -, colosso britannico del settore energetico, ha registrato un(la definizione di utile netto della società) pari a 4,8 miliardi di dollari neldel 2022. Il dato si confronta con i 4 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente, gli 8,2 miliardi di dollari del terzo trimestre 2022 e i 5 miliardi di dollari attesi dagli analisti (secondo un consensus fornito dalla società).Nell', l'underlying replacement cost profit è salito a 27,7 miliardi di dollari, contro i 12,8 miliardi del 2021.Per il quarto trimestre, ha annunciato unper azione ordinaria di 6,610 centesimi, in aumento di circa il 10%. L'aumento, ha spiegato la società, è sostenuto da una solida performance sottostante e supportato dalla fiducia nel fornire un EBITDA rettificato più elevato come risultato dei piani di investimento aggiornati.La società ha anche annunciato l'intenzione di2,75 miliardi di dollari di azioni nei prossimi tre mesi dopo aver acquistato 11,7 miliardi di dollari nel 2022."Stiamo contribuendo a fornire l'energia di cui il mondo ha bisogno oggi e, allo stesso tempo, investiamo con disciplina nella nostra transizione e nella transizione energetica, come dimostrato dall'acquisizione di Archaea Energy", ha commentato il"Stiamo rafforzando BP, con l'affidabilità del nostro upstream più forte mai registrata e i nostri costi di produzione più bassi in 16 anni, contribuendo a generare forti rendimenti e riducendo il debito per l'undicesimo trimestre consecutivo - ha aggiunto - È importante sottolineare che stiamo, con riacquisti e un dividendo in crescita".