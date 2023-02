EuroGroup, prezzo IPO a metà forchetta. Debutto il 10 febbraio

JPMorgan

(Teleborsa) -, leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, ha comunicato che ildella sua IPO a Piazza Affari è stato fissato a(esattamente a metà della forchetta comunicata in precedenza ). In base al prezzo di offerta, ilordi dell'offerta (inclusa l'Opzione di Over Allotment) ammontano a circa 432 milioni di euro, compreso un aumento di capitale di circa 250 milioni di euro, e ladi mercato della all'inizio delle negoziazioni sarà pari a circa 922 milioni di euro.Ildi negoziazione su Euronext Milan è previsto per il2023.L'offerta ha riscontrato un forte interesse da parte di investitori istituzionali, con un'ampia diversificazione geografica, risultante in una, spiega una nota.Il numero totale di azioni detenute dalsarà pari al 42,6% del capitale sociale. In caso di integrale esercizio dell'Opzione di Over Allotment, il flottante sarà del 46,8%.Gli azionisti venditori (la holding controllata da cinque famiglie e fondi di Tikehau Capital) hanno concesso a, in qualità di stabilisation manager, per conto dei Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, un'opzione per l'acquisto di 7.136.951 azioni aggiuntive al prezzo di offerta, pari a circa il 10% delle azioni offerte ().JPMorgan, BNP PARIBAS, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e UniCredit agiscono in qualità di, Rothschild & Co quale advisor finanziario. UniCredit agirà inoltre in qualità die Kepler Cheuvreux qualeai fini della quotazione. Latham & Watkins agisce in qualità di advisor legale della società, mentre Linklaters in qualità di advisor legale dei Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Close to Media agisce in qualità di advisor per la comunicazione.