Mediolanum, utile 2022 a 522 milioni. Doris, risultato solido in scenario complesso

Mediolanum

(Teleborsa) -ha chiuso il 2022 con un utile netto di 521,8 milioni, in calo del 27% rispetto all'esercizio precedente, che ha beneficiato, si legge in una nota, "di effetti non ricorrenti legati al buon andamento dei mercati finanziari".Il Consiglio d’Amministrazione proporrà all’assemblea degli azionisti un saldo dividendo di 0,26 euro per azione, pari a circa 192 milioni.Considerando l’acconto di 0,24 euro distribuito a novembre, il dividendo complessivo proposto per l’esercizio 2022 ammonta a 0,50 euro per azione, per un totale di circa 369 milioni.Il totale delleha raggiunto 103,66 miliardi, in calo del 4% rispetto al 31 dicembre 2021, nonostante la mitigazione apportata dalla forte raccolta netta. Glidel Gruppo si attestano a 16,44 miliardi, in crescita del 14% rispetto al 31 dicembre 2021.L’incidenza deisul totale crediti del Gruppo è pari allo 0,68%.Il Common Equity Tier 1 Ratio al 31 dicembre 2022 risulta pari al 20,6%, livello di assoluta eccellenza che tiene peraltro conto della distribuzione di dividendi per circa 369 milioni.commenta: “Ricorderemo il 2022 perché contrassegnato dal ritorno dell’inflazione a doppia cifra e soprattutto dall’esplosione del conflitto in Ucraina che, purtroppo, continua a perdurare.sia in termini di acquisizione di nuovi clienti sia per l’incremento del numero dei Family Banker che hanno scelto di lavorare con il nostro Gruppo. Vorrei soprattutto sottolineare un risultato economico estremamente solido in quanto totale espressione del business ricorrente, con un utile di 522 milioni di euro e un margine operativo record di oltre 680 milioni di euro, in crescita del 35%., e checon una proposta di cedola complessivamente pari a 50 centesimi. Infine, desidero evidenziare l’eccellente crescita dimensionale e reddituale di Banco Mediolanum, la nostra controllata in Spagna.e che attesta, in ultima analisi, la bontà della strada prescelta e che continueremo a seguire, vale a dire quella di una crescita organica".