Gruppo Sole 24 Ore, utile primo semestre a 1,1 milioni

Il Gruppo Il sole 24 Ore

(Teleborsa) -chiude il primo semestre con un, rispetto al risultato positivo per 2,9 milioni di euro del primo semestre 2024. Al netto di proventi e oneri non ricorrenti, il risultato netto è negativo per 0,9 milioni di euro.rispetto ai 106,9 milioni di euro dello stesso periodo del 2024.del Gruppo pari a 43,4 milioni di euro, inIl margine operativo lordo () del primo semestre 2025 èe si confronta con un EBITDA positivo per 13,2 milioni di euro del pari periodo del 2024. Al netto di proventi non ricorrenti l’EBITDA è positivo per 8,6 milioni di euro (12,0 milioni di euro nel primo semestre del 2024). Il risultato operativo () del primo semestre 2025 èe si confronta con un EBIT positivo di 5,5 milioni di euro del 2024. Al netto di proventi non ricorrenti, l’ebit è positivo per 0,9 milioni di euro, rispetto al valore positivo di 4,3 milioni di euro del primo semestre 2024., che al 30 giugno 2025 è positiva per 0,1 milioni di euro e migliora di 6,5 milioni di euro rispetto al valore al 31 dicembre 2024 (negativo per 6,5 milioni di euro).