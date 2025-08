Banca Mediolanum, stress test confermano banca al top in Italia e UE

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -rende noti icondotti dalla Banca Centrale Europea (BCE) e dall’Autorità Bancaria Europea (EBA), in collaborazione con la Banca d’Italia e il Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (CERS). I risultati dell’esercizio - sottolinea - confermano la straordinaria solidità patrimoniale di Banca, oltre all’elevata qualità del portafoglio e della performance operativa.In particolaresui coefficienti patrimoniali,, sulle "loan loss provisions" (accantonamenti per perdite sui crediti), con un incremento di solo 2,5% e sul risultato netto, in diminuzione di appena 8,5%, colloca Banca Mediolanumsottoposte all’esercizio di stress testI coefficienti patrimoniali(nel 2027 al 26,58% nello scenario base ed al 20,77% nello scenario avverso)(nel 2027 al 27,11% nello scenario base ed al 21,97% nello scenario avverso), si confrontano con il dato di partenza al 31 dicembre 2024 fully loaded pari al 20,69% (CRR3 restated) e 23,67% (CRR2) e transitional pari al 21,55% (CRR3 restated) e 23,67% (CRR2).I risultati dell’esercizio di simulazionedi Banca Mediolanumgrazie al suo modello di business diversificato, a basso rischio e a ridotto assorbimento di capitale.