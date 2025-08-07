Banca Mediolanum: un miliardo la raccolta totale a luglio, di cui 871 milioni in risparmio gestito

(Teleborsa) - Banca Mediolanum
comunica i risultati commerciali del mese di luglio 2025: 1,46 miliardi, di cui una raccolta netta totale pari a 999 milioni
(7,01 miliardi da inizio anno) e una raccolta in risparmio gestito per 871
milioni (5,41 miliardi da inizio 2025).
La banca nel mese ha erogato nuovi finanziamenti
per 436 milioni e raccolto premi polizze
protezione per 24 milioni. Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum
commenta: “Con il mese di luglio consolidiamo l’ottimo momento per i nostri risultati commerciali
, aggiungendo un altro miliardo alla raccolta totale, che raggiunge così oltre 7 miliardi di euro in 7 mesi, il 12% in più rispetto allo stesso periodo del 2024. Il dato maggiormente positivo è senza dubbio quello della raccolta gestita, che con 871 milioni nel mese, si distingue per l’elevata quantità e qualità, grazie all’interesse dei clienti per le nostre soluzioni di investimento: questo ci consente di oltrepassare i 5,4 miliardi, superando il 2024 del 32%. Infine, con 123 mila acquisizioni in questi 7 mesi, prosegue a buon ritmo anche la crescita della base clienti, evidentemente attratti dal nostro modello di business unico e di comprovata solidità. Quest’ultima è stata confermata anche dall’esito particolarmente positivo del ‘2025 EU-Wide Stress Test’ condotto da BCE e da EBA, ulteriore motivo di orgoglio per tutti noi di Banca Mediolanum".