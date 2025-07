d'Amico, utile rettificato più che dimezzato a 43 milioni di dollari nel primo semestre

d'Amico International Shipping

(Teleborsa) -(DIS), società attiva nel trasporto marittimo e quotata su Euronext STAR Milan, ha registratototali di 132,2 milioni di dollari nel primo semestre del 2025 (213 milioni nel H1'24), un risultato operativo lordo/di 73,4 milioni di dollari (55,5% sui ricavi netti totali) (vs 161,1 milioni nel H1'24), un risultato netto di 38,5 milioni di dollari (122,9 milioni nel H1'24) e un(escludendo poste non ricorrenti) di 42,8 milioni di dollari (118,4 milioni nel H1'24).sono stati di 86,2 milioni di dollari (155,2 milioni nel H1'24). Ilè di 144,3 milioni di dollari (142 milioni escluso IFRS16) al 30 giugno 2025 (121 milioni e 117,7 milioni escluso IFRS16, al 31 dicembre 2024)."Pur non eguagliando la, i nostri risultati restano solidi e continuano a riflettere la forza del mercato delle product tanker nel primo semestre dell'anno", ha commentato l'"Nel complesso, DIS ha continuato a beneficiare di un, sostenuto da persistenti perturbazioni nei traffici commerciali, da una crescita limitata della flotta e dall'evoluzione nelle rotte di trasporto di petrolio", ha aggiunto.