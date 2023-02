Superbonus 110%, ENEA: 372.303 asseverazioni per quasi 71,8 miliardi detrazioni

(Teleborsa) - Il, per interventi di efficientamento energetico, presentate attraverso l'invio della domanda all'Eneaerano complessivamente, 12.863 in più rispetto alle 359.440 registrate complessivamente al 31 dicembre 2022. È quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso dall'Enea sulle asseverazioni in Italia e per singole regioni.Glia detrazione a livello nazionale eranocon un incremento di circa 2,7 miliardi rispetto all'analogo dato registrato al 31 dicembre.Rispetto al totale dicirca 49,7 miliardi riguardano lavori già conclusi. Complessivamente, al 31 gennaio, si sono registrate 51.247 asseverazioni relative a, per un investimento di 30,5 miliardi, pari al, 215.105 asseverazioni relative aper un totale di 24,5 miliardi di investimento, pari aldell'investimento complessivo, e 105.945 asseverazioni per lavori in(investimento pari a 10,2 miliardi pari aldel totale).