Disney: trimestre sopra attese, annuncia piano per 5,5 miliardi risparmi

Walt Disney

(Teleborsa) -ha chiuso il suo primo trimestre fiscale con unche si è attestato a 99 centesimi su base adjusted, superiore ai 78 centesimi per azione stimati dagli analisti. Sopra le attese anche ilche è stato pari a 23,51 miliardi di dollari e che si confronta con i 23.37 miliardi di giro d'affari indicato dal consensus.Il totale degli abbonati a Disney+ si è attestato a 161,8 milioni di unità.La società guidata da Bob Iger, ha annunciato unnei prossimi cinque anni. In particolare,, o il 3% del totale.Disney si sta "imbarcando in una significativa trasformazione" che si tradurrà in una "crescita e in una redditività sostenute nelle nostre attività di streaming, posizionandoci per navigare le sfide economiche globali e portare risultati agli azionisti", ha affermato la società.Il titolo Walt Disney nelle contrattazioni afterhours di Wall Street, ha reagito con un balzo fino al 9% con il piano che sembra aver incassato la promozione del mercato.