Walt Disney, in profitto a sorpresa nello streaming. Alza previsioni su utili

Walt Disney Company

(Teleborsa) - Theha chiuso ildell'esercizio 2024 (al 30 marzo 2024) cona 22,1 miliardi di dollari, rispetto ai 21,8 miliardi di dollari dello stesso trimestre dell'anno precedente. Escludendo alcune voci, l'è aumentato a 1,21 dollari da 0,93 dollari nel trimestre dell'anno precedente.A seguito della sovra-performance del secondo trimestre, ilper l'intero anno è ora del 25%. La società ha detto anche di rimanere sulla buona strada per generare circa 14 miliardi di dollari di liquidità derivante dalle operazioni e oltre 8 miliardi di dollari di free cash flow quest'anno.Ilè stato redditizio nel secondo trimestre. Anche se Disney prevede che i risultati più deboli di Entertainment DTC nel terzo trimestre saranno guidati da Disney+ Hotstar, continua a prevedere che le attività di streaming combinate saranno redditizie nel quarto trimestre e costituiranno un significativo motore di crescita futura per l'azienda, con ulteriori miglioramenti nella redditività nell'esercizio 2025."La nostra ottima performance nel secondo trimestre, con un utile per azione rettificato in aumento del 30% rispetto all'anno precedente, dimostra che stiamo re costruendo per il futuro - ha affermato il- I nostri risultati sono stati guidati in gran parte dal nostro segmento Esperienze e dalla nostra attività di streaming. È importante sottolineare che lo streaming di intrattenimento è stato redditizio per il trimestre e rimaniamo sulla buona strada per raggiungere la redditività nelle nostre attività di streaming combinate nel quarto trimestre".