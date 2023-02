FS Italiane: più sicurezza su stazioni e treni, nasce FS Security

(Teleborsa) - Ilha condottoitaliane, per capire quanto i passeggeri si sentano al sicuro e quanto, invece, percepiscano di essere esposti a pericoli come furti, molestie o aggressioni.Dai risultati del sondaggioper la propria incolumità soprattutto negli, mentre i viaggiatori si sentono, pur con ampie aree di miglioramento. Sui treni invecea discapito deiconsideratiSe nellelo spazio interno è considerato molto più sicuro dello spazio esterno, emerge anche qui una, tant’è che la percentuale di intervistati che si sentee si riduce alFra legli intervistati segnalano unaaddetto ai controlli e alla sicurezza, la cui attività è già oggi riconosciuta e valutata positivamente dalla maggioranza degli intervistati (73% ha votato tra il 6 e il 10). Segnalato ancheall’esterno e all’interno delle stazioni.Per quanto riguarda i, reputatisono quelli ad(il 77% degli intervistati, in una scala da 1 a 9, ha attribuito un punteggio tra 7 e 9 all’AV), seguiti da Intercity/Eurocity (39%), regionali (28%), interregionali (25%) e,(21%).: il 52% dei viaggiatori ha dichiarato di sentirsi più al sicuro rispetto a prima a bordo dei treni e il 46% ha detto lo stesso delle stazioni. Percentuali più basse per gli spazi esterni alle stazioni, dove appena il 25% ha affermato di sentirsi più al sicuro rispetto a 10 anni fa, a fronte di un 43% che si sente meno al sicuro.è stato sottoposto da SWGdi Milano Centrale, Roma Termini, Napoli Centraledella tratta Alta Velocità Milano – Roma a 1230 a viaggiatori tra i 18 e gli oltre 55 anni.Per rispondere alla richiesta di maggiore sicurezza,guidato dall’amministratore delegato Luigi Ferraris, che ha l’obiettivo di innalzare il livello di sicurezza sui treni e nelle stazioni, e rappresenta un potenziamento ed un anello di congiunzione, tra le strutture fino ad ora attive di Protezione aziendale di Trenitalia e di Rfi, in un’ottica di lavoro sempre più sinergico e integrato. Il progetto prevede, sempre in stretta collaborazione con le forze di polizia, nell’arco del, oltre, soprattutto giovani.in alcune stazioni ha già portato, negli ultimi anni, a unail piano prevede quindi dida nord a sud d’Italia. Anascerà la, dove potranno formarsi figure professionali specializzate in security aziendale, mentreci sarà la"Penso che il 2023 sarà l'anno della svolta per la sicurezza nelle stazioni. Oggi partono bandi per le assunzioni di 1000 donne e uomini che garantiranno più sicurezza nei treni e nelle stazioni", ha affermato il ministro delle Infrastutture e Trasporti, commentando in conferenza stampa i risultati della survey.L'AD di Trenitaliaha affermato che "mettere al centro la sicurezza è fondamentale, soprattutto in questo momento visto che quest'anno vogliamo tornare a livelli del 2019 e fare anche di più".