Cy4gate, nuovi contratti da 1,3 milioni di euro per fornitura di soluzioni tecnologiche

Cy4gate

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence, ha annunciato la sottoscrizione di, per la fornitura di soluzioni tecnologiche avanzate.Le forniture previste comprendono sia licenze software che servizi professionali ad alto valore aggiunto, finalizzati all'attivazione, personalizzazione e piena valorizzazione delle tecnologie implementate. Tra le soluzioni oggetto dei contratti spicca il modern SIEM RTA, in particolare nella sua declinazione verticale per l'OT Security, pensata per il monitoraggio e la protezione di ambienti industriali e infrastrutture critiche."I clienti ci riconoscono la capacità di fornire soluzioni avanzate in linea con i più alti standard tecnologici nonché una customer intimacy che agevola l'integrazione di prodotti legacy con i nuovi prodotti che l'azienda propone per la sicurezza digitale e per la valorizzazione strategica del dato - ha commentato l'- Operiamo in un contesto in cui la tempestività delle decisioni e la protezione delle infrastrutture critiche sono diventati fattori essenziali di resilienza e competitività. Siamo orgogliosi di contribuire, con le nostre tecnologie e competenze, a supportare imprese e istituzioni nel rafforzare la propria postura cyber e affrontare con efficacia un panorama di minacce in continua evoluzione".