FS Security, "Alta Concentrazione": più sicurezza e controlli nelle stazioni con il progetto

(Teleborsa) - Maggiore presenza sul territorio, contrasto all’evasione dei biglietti e più sicurezza per viaggiatori e operatori: sono questi gli obiettivi di "", il progetto avviato daspecializzata nella sicurezza. L’iniziativa coinvolge non solo le grandi stazioni, ma anche quelle di medie e piccole dimensioni, fondamentali per la mobilità quotidiana.Le prime azioni si sono concentrate in scali strategici come, con l’intervento di squadre specializzate. I controlli vengono intensificati sia a bordo dei treni che nelle aree di stazione, seguendo un modello operativo replicabile su scala nazionale.I risultati ottenuti sono significativi:. Sono stati effettuatidi persone prive di biglietto o con comportamenti inadeguati. Solo in pochi casi è stato necessario l’intervento diretto delle Forze dell’Ordine.L’operazione ha interessato numerose città italiane, da Nord a Sud, con una pianificazione mirata e un’azione congiunta che ha migliorato la sicurezza e la vivibilità delle stazioni. La presenza costante degli operatori FS Security ha garantito anche una gestione efficiente dei flussi in situazioni critiche, come incendi o momenti di particolare affluenza, offrendo assistenza e mantenendo l’ordine. "Alta Concentrazione" proseguirà nei prossimi mesi con, nell’ambito di un impegno continuo per una mobilità più sicura, civile e rispettosa delle regole.