Smart working, proroga per fragili e genitori under 14

(Teleborsa) -nel settore privato anche in assenza degli accordi individuali e "E' quanto prevede un emendamento al Milleproroghe presentato dal Pd, a prima firma di Antonio Nicita e approvato all'unanimità nelle commissioni Bilancio e Affari Costituzionali del Senato. Con la Legge di Bilancio il termine era stato fissato al 31 marzo con riferimento solo ai lavoratori fragili e non invece ai genitori di figli under 14Qualche giorno fa, era arrivata anche l’apertura dalla ministra del Lavoro, Marina Calderone che rispondendo a un’interrogazione del Pd in Senato aveva anticipato che il governo avrebbe sostenutoIntanto, il lavoro agile sembra aver subito una frenata nel nostro Paese. Dalle recenti rilevazioni di Inapp, infatti, emerge che dopo la crescita dei mesi del Covid lo smart working non si sta più diffondendo. Tanto che potrebbero farlo 4 dipendenti su 10, ma è realtà solo per ilTra le novità approvate questa mattina dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio del Senato durante i lavori sugli emendamenti al decreto milleproroghe, anche quelle che riguardano iche potranno rimanere in servizio fino al compimento dl settantaduesimo anno di età su richiesta degli interessati. Contrario alla misura il M5S.Il personale medico e infermieristico straniero potrà continuare ad operare in Italia fino alla fine del 2025, in regime di equipollenza dei titoli. Viene prorogata di due anni, fino al 2025, anche la possibilità di assunzione degli specializzandi con contratti subordinati a tempo determinato, coinvolgendoli così pienamente nel nostro Servizio sanitario nazionale. Viene, infine, permesso agli infermieri di poter erogare prestazioni in libera professione anche per il 2023.