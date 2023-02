Salari ITA, sindacati ottimisti su conclusione della trattativa: intesa possibile già oggi

(Teleborsa) - Sindacati ottimisti su una conclusione positiva delleconsull'del personale. "La trattativa con i vertici di ITA sugli adeguamenti salariali del personale di terra e di volo, connessi al superamento della fase di start-up, ha compiuto ieri sera ulteriori passi avanti, tanto da renderci fiduciosi circa la concreta possibilità di giungere ad un'intesa oggi, 10 febbraio, nell'ambito delladi raffreddamento e conciliazione già convocata dal", hanno scritto in una nota congiunta Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac, Anpav, Anp.I sindacati hanno sottolineato "l'ormai indifferibile necessità di giungere ad un'intesa che renda merito ai lavoratori che hanno supportato la difficile fase di start up e garantisca la sostenibilità del piano industriale di sviluppo della compagnia, preannunciando che, in difetto, procederanno senza ulteriori indugi alla proclamazione delle necessarie azioni di sciopero".