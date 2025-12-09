Milano 15:47
Intesa Sanpaolo, Curzi: "IA elemento chiave che valorizza persone"
(Teleborsa) - “In Intesa Sanpaolo l’intelligenza artificiale è un elemento chiave di trasformazione perché consente di ripensare i processi e potenziare il lavoro delle nostre persone, valorizzando competenze e capacità".

E' quanto afferma Stefano Curzi, Head of Innovation Strategy Intesa Sanpaolo, intervenendo all'evento di Confindustria 'Ia e lavoro: nel cuore della trasformazione".

"Per questo investiamo molto nella loro crescita,- ha spiegato il manager - promuovendo una cultura dell’innovazione a tutti i livelli attraverso community dedicate e programmi formativi di reskilling e upskilling”.
