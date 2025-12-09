Intesa Sanpaolo, Curzi: "IA elemento chiave che valorizza persone"

(Teleborsa) - “In Intesa Sanpaolo
l’intelligenza artificiale è un elemento chiave di trasformazione
perché consente di ripensare i processi e potenziare il lavoro delle nostre persone, valorizzando competenze e capacità".
E' quanto afferma Stefano Curzi
, Head of Innovation Strategy Intesa Sanpaolo, intervenendo all'evento di Confindustria 'Ia e lavoro: nel cuore della trasformazione".
"Per questo investiamo molto
nella loro crescita,- ha spiegato il manager - promuovendo una cultura dell’innovazione
a tutti i livelli attraverso community dedicate e programmi formativi di reskilling e upskilling”.