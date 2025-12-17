Digital Restart: Intesa Sanpaolo e Talent Garden a supporto degli over 40

(Teleborsa) - Aperte le candidature per la sesta edizione di "" ilche aiuta persone tra ia sviluppare competenze digitali e trasversali per rientrare nel mondo del lavoro.Il corso, progettato in collaborazione conprende il via il 23 febbraio 2026, perQuattro aree di formazione:con otto giornate interamente dedicate allo sviluppo delle competenze trasversali per favorire la crescita personale e professionale;con moduli focalizzati sulle tecnologie e gli strumenti oggi più richiesti;per mettere in pratica le conoscenze acquisite;con un percorso personalizzato per orientarsi tra le opportunità da dipendente o freelance, scegliendo la strada più adeguata per rientrare nel mercato del lavoro.È possibile iscriversi al Master attraverso il link dedicato. L’iniziativa rientra nell’ambito del contributo allarealizzato dal Gruppo guidato da Carlo Messina a favore della crescita del Paese, un obiettivo strategico inserito nel Piano di impresa dal 2018 e sviluppato dalla struttura Intesa Sanpaolo per il Sociale.