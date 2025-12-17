Milano 17:35
Digital Restart: Intesa Sanpaolo e Talent Garden a supporto degli over 40

Banche, Economia
(Teleborsa) - Aperte le candidature per la sesta edizione di "Digital Restart" il percorso formativo gratuito di Intesa Sanpaolo e Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking che aiuta persone tra i 40 e i 50 anni senza lavoro a sviluppare competenze digitali e trasversali per rientrare nel mondo del lavoro.

Il corso, progettato in collaborazione con Talent Garden, Digital Skills Academy leader in Europa, prende il via il 23 febbraio 2026, per dodici settimane, sia online sia in presenza nelle nuove sedi di Torino e Bari.

Quattro aree di formazione:
· Soft skills, con otto giornate interamente dedicate allo sviluppo delle competenze trasversali per favorire la crescita personale e professionale;
· Competenze tecniche e digitali, con moduli focalizzati sulle tecnologie e gli strumenti oggi più richiesti;
· Project work, per mettere in pratica le conoscenze acquisite;
· Career tools, con un percorso personalizzato per orientarsi tra le opportunità da dipendente o freelance, scegliendo la strada più adeguata per rientrare nel mercato del lavoro.

È possibile iscriversi al Master attraverso il link dedicato entro il 20 febbraio 2026. L’iniziativa rientra nell’ambito del contributo alla riduzione dei divari sociali realizzato dal Gruppo guidato da Carlo Messina a favore della crescita del Paese, un obiettivo strategico inserito nel Piano di impresa dal 2018 e sviluppato dalla struttura Intesa Sanpaolo per il Sociale.
