Digital Restart: Intesa Sanpaolo e Talent Garden a supporto degli over 40

(Teleborsa) - Aperte le candidature per la sesta edizione di "Digital Restart
" il percorso formativo gratuito di Intesa Sanpaolo e Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking
che aiuta persone tra i 40 e i 50 anni senza lavoro
a sviluppare competenze digitali e trasversali per rientrare nel mondo del lavoro.
Il corso, progettato in collaborazione con Talent Garden
, Digital Skills Academy leader in Europa,
prende il via il 23 febbraio 2026, per dodici settimane, sia online sia in presenza nelle nuove sedi di Torino e Bari.
Quattro aree di formazione:
· Soft skills,
con otto giornate interamente dedicate allo sviluppo delle competenze trasversali per favorire la crescita personale e professionale;
· Competenze tecniche e digitali,
con moduli focalizzati sulle tecnologie e gli strumenti oggi più richiesti;
· Project work,
per mettere in pratica le conoscenze acquisite;
· Career tools,
con un percorso personalizzato per orientarsi tra le opportunità da dipendente o freelance, scegliendo la strada più adeguata per rientrare nel mercato del lavoro.
È possibile iscriversi al Master attraverso il link dedicato entro il 20 febbraio 2026
. L’iniziativa rientra nell’ambito del contributo alla riduzione dei divari sociali
realizzato dal Gruppo guidato da Carlo Messina a favore della crescita del Paese, un obiettivo strategico inserito nel Piano di impresa dal 2018 e sviluppato dalla struttura Intesa Sanpaolo per il Sociale.