TXT, Intermonte alza target price e conferma Outperform

Intermonte

TXT e-solutions

Txt E-Solutions

(Teleborsa) -ha incrementato a(da 16 euro) ilsu, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, confermando la. Gli analisti hanno migliorato le loro stime grazie al contributo delle recenti acquisizioni e della crescita organica, in attesa di conoscere i risultati del 2022, che saranno approvati dal CdA della società il 9 marzo."Launita alla performance organica, che sarà confermata dai risultati del 4Q22, rimangono i pilastri su cui poggia la nostra view sul titolo - si legge nella ricerca - Anche dopo la recente performance positiva del titolo, la valutazione rimane interessante, soprattutto in relazione ai tassi di crescita previsti".Intermonte ha anche ricordato che il management ha indicato che nel 2023 il gruppo è disposto a monetizzare la propria, acquistata nel 1Q21 a 14,3 milioni di euro. Gli analisti descrivono come "incoraggiante" il fatto che una recente transazione abbia valutato la banca con un premio significativo (oltre il 20% in più) rispetto al prezzo pagato da TXT.Ottima la performance di, che si attesta a 16,04 Euro, con. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 16,39 e successiva a 17,37. Supporto a 15,41.