Elica, analisti: risultati in linea con attese, buona execution supporta crescita

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, hae comunicato unaper il 2023, secondo i commenti degli analisti usciti all'indomani della diffusione dei conti ha confermato ile limato leggermente ilper azione (da 3,5 euro). L'execution nel 2022 (nettamente migliore dei peer) e il continuo miglioramento del mix/allargamento della gamma prodotti sono elementi di supporto dell'equity story", si legge in una nota., che ha una raccomandazioneconper azione, parla di "buoni risultati nel 2022, nonostante un rallentamento della domanda nella seconda parte dell'anno e costi aggiuntivi di 60 milioni di euro dovuti alle tendenze inflazionistiche"."Nel 2023, le misure strategiche implementate nel 2022 dovrebbero consentire alla società nella prima metà dell'anno di mantenere il margine EBIT nella regione del 5,5-6% nonostante una significativa contrazione dei ricavi, come visto nel 4Q22 - scrivono gli analisti -dovrebbero, se la top line sarà sostenuta da una ripresa della domanda e dal contributo di nuovi prodotti e nuovi clienti, che il management stima in circa 10 milioni di euro di ulteriori ricavi".Oggi è discreta la performance di, che si attesta a 2,875 euro, in. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 2,888 e successiva a 2,928. Supporto a 2,848.