Ucraina, la Commissione UE prepara il decimo pacchetto di sanzioni

(Teleborsa) - L'Unione Europea sta preparando undicontro la Russia per l'invasione dell'Ucraina e questa volta sarebbe pronta a costringere le banche a rivelare informazioni sulle attività della Banca centrale russa. È quanto ha riportato Bloomberg dopo aver visionato la proposta su cui sta lavorando la. Si tratterebbe questo di un primo passo per valutare le opzioni sul tavolo che potenzialmente permetterebbero di usare i fondi immobilizzati nell'UE degli istituti finanziari controllati dallo Stato russo per contribuire alladell'Ucraina una volta che il conflitto sarà terminato.Tra le proposte della Commissione europea, riporta sempre l'agenzia di stampa finanziaria, c'è infatti anche un rafforzamento deglidisuilegati a società e individui russi sanzionati, suggerendo inoltre l'imposizione di una sanzione fino a 50.000 euro per gli individui e fino al 10% del fatturato annuo per gli enti in caso di mancato conferimento delle informazioni richieste. Il nuovo pacchetto di sanzioni – il– potrebbe vedere la luce già la prossima settimana, prima dell'dell'invasione russa dell'Ucraina.Con il decimo pacchetto di sanzioni, secondo le intenzioni di Bruxelles, si vorrebbero introdurre anche ampiesui beni utilizzati dalle forze armate russe: tecnologie, componenti, veicoli pesanti, elettronica e terre rare. Tra le persone e le entità che l'Unione Europea vorrebbe sanzionare ci sono anche gliAlfa Bank, Rosbank, Tinkoff Bank JSC e il National Wealth Fund della Federazione Russa.Tra le proposte di sanzioni figurano anche un'estensione della sospensione delledei media controllati dallo stato russo e che sono accusati di diffondere propaganda e manipolare e distorcere i fatti, prendendo di mira l'UE ei suoi vicini, il divieto per idi ricoprire incarichi negli organi di governo degli operatori di infrastrutture ed entità critiche europee e, infine, il divieto di fornitura dia cittadini e residenti russi, nonché a entità stabilite in Russia.