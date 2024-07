Ursula von der Leyen: patto di non belligeranza con Meloni, ma chiude a Ecr

(Teleborsa) -si prepara a una settimana decisiva per la sua, con un richiamo all'unità contro chi, come. Von der Leyen hain una telefonata il cui contenuto rimane ancora misterioso.Con l'obiettivo di rafforzare la sua maggioranza, von der Leyen ha ampliato il suo sostegnoe, potenzialmente, laAlla presidente della Commissione designata resta solo la riunione con iin programma martedì mattina. La presidente con molta probabilità affronterà temi cruciali come laL'obiettivo dell'ex ministra della Difesa è. "con Ecr", ha ribadito von der Leyen al M5S nel corso dell'incontro con The Left. C'è, tuttavia, unache attende la presidente della Commissione, ed è quella con Giorgia Meloni. L'attesa telefonata tra le due è stata confermata nuovamente da fonti europee."Se siamo uniti come Ue", ha scandito von der Leyen indicando, tra le date chiave nel futuro anche dell'Europa, le elezioni americane di novembre. Von der Leyen, nel corso delle sue riunioni, ha disegnato i suoi interventi a seconda dell'interlocutore. A tutti ha spiegato cheE ha promesso di affrontare il tema dell', anche in questo caso aprendo ad una delega ad hoc a Palazzo Berlymont. Ha, inoltre, sottolineato la grande attenzione che la Commissione avrà al comparto dell'dove, ha spiegato, è necessario comunque unNonostante alcune resistenze, come il, iSubito dopo i Verdi chiederanno che un documento scritto certifichi il loro ingresso in maggioranza. Molto potrebbe dipendere anche da quanto i loro voti siano decisivi. Ma, stando agli ultimi calcoli, a salvare von der Leyen, questa volta, potrebbero essere proprio gli ecologisti.La riconferma dicomesembra invece sicura, grazie a una solida maggioranza.