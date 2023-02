DIGITAL360, nel 2022 fatturato proforma +85%

DIGITAL360

(Teleborsa) -, società Benefit, PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha chiuso l’esercizio 2022 con un fatturato proforma in crescita dell’85%, ad un valore superiore ai 77 milioni di euro, contro i 41,4 milioni dell’anno precedente.L’ EBITDA proforma raggiunge quota 14 milioni di euro, con una crescita del 75% rispetto agli 8 milioni del 2021 (Ebitda Margin in leggera riduzione, dal 19% del 2021 al 18% del 2022).L'andamento finanziario del Gruppo, che ovviamente risente degli investimenti fatti in tecnologia e soprattutto delle acquisizioni concluse, vede cambiare il segno dell’indebitamento finanziario netto complessivo (PFN), che da creditorio al 31.12.2021 per 3,1 milioni di euro diventa debitorio al 31.12.2022 per un saldo stimato di circa 14 milioni di euro. La variazione - spiega la società - è ascrivibile, per circa 20 milioni di euro, agli esborsi collegati alle acquisizioni.I dati definitivi di bilancio consolidato, che saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione il prossimo 30 marzo, rifletteranno l’effetto economico dei consolidamenti pro rata temporis secondo i principi contabili adottati.