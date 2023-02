Dl Carburanti, la Camera conferma la fiducia al governo

(Teleborsa) - Laha votato, con 174 voti favorevoli e 107 voti contrari, laposta dal Governo sull'approvazione – senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi – del testo di conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 (il cosiddetto), modificato dalla commissione attività produttive in merito alle disposizioni del governo in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi.Il testo ora passa al