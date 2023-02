Eventi e scadenze: settimana del 20 febbraio 2023

Eles

(Teleborsa) -09:30 - UE - Consiglio Affari esteri - Il Consiglio, presieduto da Josep Borrell, si terrà a Bruxelles. Si discuterà dell'Afghanistan e ci sarà uno scambio di opinioni sulla diplomazia climatica ed energetica11:00 - Attività istituzionali - Presidenza della Repubblica - Il Presidente Mattarella sarà a Montecitorio per la presentazione del rapporto annuale dell'Associazione "Italiadecide"Stati Uniti - Borsa di New York chiusa per festivitàCanada - Borsa di Toronto chiusa per festivitàTesoro - Comunicazione BOT- CDA: Esame dei ricavi delle vendite consolidati relativi all’ esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 (non sottoposti a revisione contabile)Banca d'Italia - Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'ItaliaBCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaConsiglio dell'UE - Consiglio Affari generaliMilano Fashion Week Women's - Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni autunno/inverno 2023-2408:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di gennaio08:00 - Economia - Gran Bretagna - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna09:30 - PoliMi - Presentazione della ricerca dell'Osservatorio Droni e Mobilità Aerea Avanzata - La Presentazione della ricerca dell'Osservatorio Droni e Mobilità Aerea Avanzata della School of Management del Politecnico di Milano si svolge a Milano. Al convegno, tra le altre cose, si svelerà il valore del mercato del settore in Italia e il potenziale che questo comparto potrà avere in futuroTesoro - Comunicazione medio-lungo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione dei dati preconsuntivi relativi all’esercizio 2022 e l’aggiornamento del Piano Triennale 2023-2025- Appuntamento: Presentazione dei dati alla comunità finanziaria presso Borsa Italiana alle ore 16.00- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodoBCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a FrancoforteFOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria09:30 - Congresso “La cultura del futuro: cooperativa, per tutti”. - Il 2° Congresso di CulTurMedia, l'associazione che riunisce le cooperative dei settori cultura, turismo, editoria e comunicazione di Legacoop, si svolge a Roma17:00 - Il valore delle imprese balneari in Italia - Iniziativa organizzata da SIB, il Sindacato Italiano Balneari, e FIPE-Confcommercio, la Federazione italiana Pubblici Esercizi. Durante l'evento verrà presentato il report “Gestione e Valorizzazione del demanio costiero: i modelli gestionali” realizzato da Nomisma. Parteciperanno Fitto, Centinaio e GasparriTesoro - Asta BTP Short - BTP€i- CDA: Relazione finanziaria annuale 2022- Risultati di periodo- CDA: Bilancio preconsuntivo al 31 dicembre 2022 e delibera di distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2022 (terza tranche)- CDA: Bilancio- CDA: Esame dei risultati preliminari al 31 dicembre 2022- CDA: Risultati dell’esercizio 2022- Appuntamento: Live webcast e conference call per presentare i risultati dell’esercizio 2022Vertice G20 - India - Primo meeting dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali in India. Partecipa il ministro GiorgettiBCE - Pubblicazione dei rendiconti finanziar della Banca Centrale Europea per il 202209:30 - Welfare & HR Summit 2023 - Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, aprirà la quarta edizione dell'evento digitale del Sole 24 Ore "Welfare & HR Summit 2023. Nuovi scenari normativi e organizzativi per le imprese del futuro"15:30 - Enel - World Energy Outlook 2022 - La Presentazione del World Energy Outlook 2022 di Enel si svolge a Roma. Interverranno Francesco Starace (CEO Enel), Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica) e Faith Birol (Direttore esecutivo AIE-Agenzia Internazionale per l'Energia)Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festivitàRussia - Borsa di Mosca chiusa per festivitàTesoro - Asta BOT- CDA: Risultati consolidati preliminari dell’esercizio 2022- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Capital Markets Day - presentazione del Piano Strategico 2023-2026 e relativo comunicato stampa- Appuntamento: Comunicato stampa sul preconsuntivo e conference call- CDA: Presentazione dei risultati al 31 dicembre 2022- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodoRating sovrano - Svezia - Moody's pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Olanda - Fitch pubblica la revisione del merito di creditoBanca d'Italia - Debito delle amministrazioni localiRating sovrano - Slovacchia - DBRS pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Austria - S&P Global e Moody's pubblicano la revisione del merito di credito09:00 - "Insieme, per garantire la salute di tutti" - La celebrazione della terza "Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato" si svolgerà a Roma alla presenza del del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro della Salute Orazio Schillaci e di altre autorità. Ci saranno tutte le Federazioni e i Consigli nazionali degli Ordini delle Professioni socio sanitarie10:00 - Stati Generali dell’Economia del Mare - L'ìobiettivo degli "Stati Generali delle Camere di commercio sull'Economia del Mare", che si svolge presso la sede di Unioncamere, è coniugare le esigenze delle imprese e le politiche di sviluppo nazionali dell'Economia del Mare. Parteciperanno esponenti del Sistema camerale, del Governo e del Parlamento europeo. Interverranno: il presidente di Unioncamere, il presidente di Assonautica, il ministro Musumeci e il ministro Urso10:00 - Cerimonia Enac "Tributo per Antonio Catricalà" - La cerimonia si svolge presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Interverranno Pierluigi Di Palma, Carlo Deodato, Gianni Letta, Roberto Occhiuto e e Antonio Tajani11:30 - Attività istituzionali - Presidenza della Repubblica - Il Presidente Mattarella incontrerà al Quirinale i nuovi Alfieri della Repubblica per la consegna degli attestati d'onoreTesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i- Assemblea: Bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Decisione in ordine all’offerta non vincolante ricevuta da KKR per NetCo