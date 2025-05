Borse europee incerte. Piazza Affari resta in positivo

TUI

(Teleborsa) -, scontando qualche presa di profitto dopo quattro giornate positive, in risposta all'e l'attenzione s è spostata sulleche stanno uscendo in Europa, dal tour operator tedesco, che ha deluso, alla catena britannica, che ha sorpreso con numeri sopra le attese.Sul fronte macro, da segnalare i dati positivi giunti sul fornte dell', che stasi registra una frenata al 2,1% dal 2,2% eal 2,2% dal 2,3%. Ieri, anche l'inflazione USA ha rallentato più del previsto al 2,3% dal 2,4% atteso, alimentando buoneda parte della Fed. Frattanto, lehanno rallentato la crescita all'1,1%. Più tardi è in agenda solo il dato sulleL'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,39%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,41%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,21% e continua a trattare a 62,9 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +97 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,60%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,47%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,04%, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,58%.A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 40.119 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 42.541 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Senza direzione il(+0,09%); sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,56%.Tra idi Milano, in evidenza(+1,45%),(+1,38%),(+1,29%) e(+1,26%).Le più forti vendite si riversano su, che prosegue le contrattazioni a -1,77%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,06%.Tentenna, che cede l'1,03%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,98%.Tra i(+5,50%), dopo aver rinnovato la sponsorship con Jeep.Corrono anche(+3,49%),(+2,82%) e(+2,44%).Fra più forti ribassi si segnala su, che continua la seduta con -4,10%.scende del 2,63%.Calo deciso per, che segna un -2,39%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,28%.