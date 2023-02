Ittinsect, round da 625 mila euro con CDP Venture Capital e LVenture Group

LVenture Group

(Teleborsa) -, startup biotech che ha sviluppato un'alternativa sostenibile al mangime per l'acquacoltura, ha chiuso il suocui hanno partecipato CDP Venture Capital, attraverso il Fondo Acceleratori, Katapult Ocean, Indico Capital Partners,e due angel investor.Ittinsect produce mangimi ad alta efficienza nutritiva attraverso il trattamento biotecnologico di nuovi ingredienti inclusi insetti, microalghe e sottoprodotti agricoli. La sua missione è sostenere gli itticoltori nella, ovvero senza pescare pesce dal mare per produrre mangimi.Questo investimento si somma ad unapubblici da parte, fra gli altri, della Regione Lazio, che portano la raccolta della startup ad oltre 750 mila euro. L'azienda, con sede a Roma e attiva a livello nazionale ed europeo, è stata, l'acceleratore Cleantech della Rete Nazionale di CDP lanciato da CDP Venture Capital edinsieme a LVenture Group ed Elis."Il team ed io abbiamo molta stima degli investitori - ha dichiarato il- Ognuno di loro ha grande competenza nel suo campo e nel suo mercato di riferimento. Lavorando in sinergia hanno avuto e continueranno ad avere un ruolo importante nella crescita di Ittinsect".Entro la fine del 2023 Ittinsect avrà prodotto e consegnato 1.500 tonnellate di mangime sostenibile e ad alte prestazioni nutritive per l'acquacoltura. L'azienda- quelli per trote e storioni - con mangimi per pesci di mare quali spigole e orate, e nuovi ingredienti funzionali per l’inclusione in mangimi per altre specie di pesce, tra cui salmoni e tilapia."Ittinsect ha dimostrato fin dal principio, una visione internazionale e una grande passione per rivoluzionare il settore dell'acquacoltura contribuendo, allo stesso modo, alla tutela dell’ecosistema marino", ha affermato, Head of Pre-Seed di LVenture Group.