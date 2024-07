L'italiana Reti investe in xAi di Elon Musk

Reti

(Teleborsa) -, tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration, B Corp e società benefit quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto, tramite l’apertura di un mandato presso Simon Fiduciaria, una quota di Euro10.000 in K5 Global Advisor LLC (società di venture capital di diritto statunitense) la quale entrerà nel capitale sociale di xAI.xAI, società di diritto statunitense guidata da Elon Mask è una start-up che lavora allo sviluppo dell'intelligenza artificiale per accelerare la scoperta scientifica umana. La startup ha già raccolto finanziamenti da parte di importanti fondi di venture capital - Valor Equity Partners, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital - e anche il principe saudita Alwaleed Bin Talal.Reti, si legge in una nota, "conferma la propria attenzione verso l’innovazione con particolare riferimento alla generative AI, cherappresenta una delle innovazioni tecnologiche più promettenti e rivoluzionarie per il futuro in tutti i settori di business. Una tecnologia in grado di spaziare dalla creatività digitale alla produzione di contenuti, dal marketing personalizzato alla progettazione di prodotti, fino all'analisi avanzata dei dati".