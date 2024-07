Vanta ottiene valutazione di 2,45 miliardi di dollari dopo round Serie C

Goldman Sachs

(Teleborsa) -, piattaforma statunitense di trust management, ha chiuso unper una. Il round è stato guidato da Sequoia Capital, oltre ai nuovi investitori Growth Equity pressoAlternatives,e gli investitori esistenti Atlassian Ventures, Craft Ventures, CrowdStrike Ventures, HubSpot Ventures, Workday Ventures e Y Combinator. Il finanziamento più recente porta i fondi totali raccolti da Vanta a 353 milioni di dollari dal 2021.Vanta intende utilizzare il finanziamento per aumentare il proprio slancio, approfondire la suae accelerare l'innovazione dei prodotti AI."Ora indiscusso leader di mercato nel trust management, Vanta ha accelerato l'upmarket, lanciato funzionalità di intelligenza artificiale innovative e deliziato molte migliaia di clienti lungo il percorso - ha affermato- Sequoia ha guidato il Serie A di Vanta più di tre anni fa e siamo altrettanto entusiasti di guidare il Serie C oggi"A gennaio 2024, Vanta ha annunciato di avernell'anno fiscale 2024, terminato il 31 gennaio 2024. Oltre a raggiungere questo traguardo entro 5 anni dall'ingresso nel mercato, Vanta ha quasi raddoppiato la sua base clienti globale nell'ultimo anno, inclusa un crescita del 90% per i suoi clienti internazionali.