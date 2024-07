Primo Ventures, primo closing di Primo Climate: 40 milioni di euro da CDP

(Teleborsa) -, Società di Gestione del Risparmio indipendente specializzata in investimenti nel settore high-tech, ha annunciato il, fondo di venture capital che investirà in startup early stage operanti nel settore climate tech per accelerare la transizione ecologica.Il Fondo parte con unaper conto del Fondo di Fondi VenturItaly e del Green Transition Fund - PNRR, che utilizza risorse stanziate dall'UE tramite l'iniziativa NextGeneration EU e ha l'obiettivo di stimolare la crescita di un ecosistema di innovazione nei settori della transizione verde.Ildi raccolta di Primo Climate è di. La gestione del Fondo è affidata ai tre nuovi partner di Primo Ventures: Ezio Ravaccia, CFO di Solar Ventures, Giusy Cannone, ex - CEO di Fashion Tech Accelerator e Venture Partner in TLF ventures e Simone Molteni, direttore scientifico e membro del CdA di LifeGate."Siamo orgogliosi di annunciare l'ampliamento della nostra piattaforma indipendente dedicata agli investimenti tecnologici, grazie al lancio del nostro quarto verticale dedicato al climate tech - ha commentato- Il cambiamento climatico è una sfida complessa, siamo felici di poter contribuire agli sforzi di adattamento e mitigazione per accelerare il raggiungimento di obiettivi sostenibili cruciali per il nostro futuro. Crediamo fermamente che il settore climate tech sia fondamentale per lo sviluppo economico del nostro Paese e lavoreremo per investire in società italiane con soluzioni all'avanguardia che creano posti di lavoro e contribuiscono alla crescita economica della nostra penisola".Il Fondo ha l'che sviluppano e producono tecnologie all'avanguardia nel settore climate tech o prodotti e servizi che abilitano tali tecnologie. Primo Climate opererà in diversi settori, tra cui l'efficienza energetica e le rinnovabili, la mobilità, l'economia circolare, il waste management e l'accumulo di energia. Le attività del Fondo si focalizzeranno in Italia."L'investimento in Primo Climate riflette l'impegno a lungo termine di CDP Venture Capital nel promuovere lo sviluppo di tecnologie e soluzioni sostenibili in grado di affrontare le sfide ambientali del nostro tempo - ha affermato- In questo closing abbiamo convogliato le risorse del nostro Fondo di Fondi VenturItaly ma anche del Fondo Green Transition, nato per gestire le risorse PNRR stanziate da NextGeneration EU con l'obiettivo di stimolare la crescita di un ecosistema di innovazione nei settori della transizione energetica".