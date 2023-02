Home Depot, outlook deludente dopo un 2022 record

Home Depot

(Teleborsa) -, rivenditore al dettaglio statunitense di prodotti per la manutenzione della casa, ha registratopari a 35,8 miliardi di dollari neldell'anno fiscale 2022 (terminato il 29 gennaio 2023), in aumento dello 0,3% rispetto al quarto trimestre dell'anno fiscale 2021. Lesono diminuite dello 0,3% e le vendite comparabili negli Stati Uniti sono diminuite dello 0,3%. L'è stato di 3,4 miliardi, o 3,30, rispetto all'utile netto di 3,4 miliardi, o 3,21 per azione, nello stesso periodo dell'anno fiscale 2021.Gli, secondo dati Refinitiv, si aspettavano ricavi per 35,97 miliardi di dollari e un utile per azione di 3,28 dollari.Le vendite persono state di 157,4 miliardi, in aumento del 4,1%, mentre l'utile netto è stato di 17,1 miliardi, rispetto all'utile netto di 16,4 miliardi nell'anno fiscale 2021."L'anno fiscale 2022 è statoper Home Depot, poiché il nostro team ha continuato a operare con successo in un- ha affermato il- La nostra capacità di generare una crescita oltre ai 40 miliardi di aumento delle vendite raggiunti nel biennio precedente, mentre affrontiamo l'inflazione persistente, le continue interruzioni della catena di approvvigionamento globale e un mercato del lavoro ristretto, è una testimonianza degli investimenti che abbiamo fatto nell'azienda".Il consiglio di amministrazione ha approvato un aumento del 10% deltrimestrale a 2,09 dollari per azione, che equivale a un dividendo annuale di 8,36 dollari per azione.Persi attende: crescita delle vendite e delle vendite comparabili "approssimativamente piatta" rispetto all'anno fiscale 2022; margine operativo di circa il 14,5%; riduzione dell'utile per azione a un tasso "mid-single digits". Gli analisti si aspettavano indicazioni per un aumento dello 0,4% a 16,72 dollari, secondo i dati Refinitiv.