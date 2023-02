Labomar, EcoVadis attribuisce rating Silver alla performance ESG

Labomar

(Teleborsa) -, agenzia di rating internazionale specializzata sulla sostenibilità, ha assegnato il, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo e produzione di integratori alimentari e dispositivi medici. Labomar, che per la prima volta si è sottoposta all'assessment, afferma che il rating Silver riesce a essere ottenuto soltanto dal 25% delle imprese."Questo riconoscimentoper la sostenibilità di Labomar: un percorso a lungo termine che coinvolge ogni reparto dell'azienda, responsabilizza dipendenti e fornitori rendendoli partecipi di un impegno comune - ha spiegato l'- La certificazione che i nostri progetti e i nostri sforzi per la sostenibilità vanno nella giusta direzione è senz'altro motivo di vanto"."Allo stesso tempo, però, è unper le aziende che, come Labomar, vedonodel settore farmaceutico attivi a livello internazionale, i quali sono sempre più sensibili alla sostenibilità della propria supply chain", ha aggiunto.