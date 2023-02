Digital360 in rally, assist da giudizi analisti

Digital360

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che si pone l'obiettivo di accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nella comprensione e nell'attuazione della trasformazione digitale. Il 17 febbraio la società ha comunicato di aver chiuso ilcon un fatturato proforma (calcolato con un perimetro di consolidamento di 12 mesi, senza tener conto della data di conclusione delle nuove acquisizioni) pari a 77 milioni di euro, in crescita percentuale dell'85%. Pochi giorni prima erano arrivate duein Cile, che hanno portato così a otto società acquisite nell'area LATAM."Il gruppo entra nel 2023 con una, una struttura manageriale rafforzata e unanei mercati di riferimento esteri", hanno commentato gli analisti di CFO SIM, che hanno un target price a 6,30 euro per azione e una raccomandazione Buy sul titolo.Secondo ValueTrack, l'integrazione delle 23 società acquisite negli ultimi due anni "richiederà del tempo per essere ottimizzata, con il 2023 che sarà il primo anno completo di operazioni congiunte". "Nonostante ciò, riteniamo che il gruppo siache dovrebbe essere innescata da questo aumento del volume d'affari", scrivono gli analisti, che hanno confermato il fair value a 6 euro per azione.Intanto, spicca il volo, che si attesta a 5,18 euro per azione, con un, risultandonella seduta odierna. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 5,36 e successiva a quota 5,9. Supporto a 4,82.