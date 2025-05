Charter Communications acquisisce la rivale Cox, titolo in rally

Charter Communications

società di servizi di comunicazione a banda larga

Nasdaq 100

Charter Communications

(Teleborsa) - Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,22%.A fare da assist al titolo contribuisce la notizia che l'operatore TV via cavo e banda larga ha annunciato l'acquisto della rivale Cox Communications per 21,9 miliardi di dollari. L'operazione ha un valore di 34,5 miliardi di dollari, debito incluso.Il movimento della, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 437,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 420,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 454,1.