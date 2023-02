Enti locali, Savino (MEF): "importante affrontare sfide legate a finanza dei Comuni"

(Teleborsa) -Dal mio punto di vista, che è quello di chi proviene dall'Amministrazione dei territori, il Governo centrale deve ascoltare i bisogni e le preoccupazioni degli amministratori locali e coinvolgerli nella ricerca di soluzioni efficaci. Questo può avvenire solo attraverso una leale collaborazione istituzionale, a tutti i livelli". Lo ha affermato il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze,nel corso dell'incontro che ha avuto oggi con il Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI),, per discutere delle problematiche che affliggono gli enti locali e delle esigenze dei comuni., ha aggiunto, "c'è l'impegno totale per proseguire nel lavoro che mira a garantire un sistema di finanza locale equo ed efficace a sostegno dello sviluppo e della crescita dei comuni italiani."Il Sottosegretarioche ha la delega alla finanza degli enti locali, ha evidenziato "l'importanza di affrontare le sfide legate alla finanza dei comuni, nel solco di una strada tracciata in questi anni per consentire il riequilibrio dei conti e, questo, in particolare, anche alla luce dell'attuale crisi economica e delle difficoltà che essa sta causando a livello locale". Durante l'incontro, Savino ha ribadito l'impegno del Governo a "sostenere i comuni e garantire loro le risorse necessarie per svolgere le loro attività", attraverso un percorso condiviso che tenga conto degli equilibri di finanza pubblica e della necessità di assicurare servizi di qualità ai cittadini.hanno inoltre convenuto sulla necessità di portare avanti un percorso che assicuri la risoluzione strutturale di tutti i temi e delle problematiche sul tavolo.Sempre nella giornata di oggi Savino ha avuto un incontro bilaterale con il Segretario di Stato all'Economia della Repubblica Slovacca,, presso il MEF. Gerhart era accompagnato da Karla Wursterovà, Ambasciatore della Repubblica Slovacca a Roma.Durante l'incontro, tenutosi in un clima cordiale ed amichevole, sono stati affrontati temi di reciproco interesse riguardanti la collaborazione economica tra i due paesi, anche a seguito della guerra in Ucraina. In particolare, il rappresentante del Governo Slovacco ha evidenziato come la guerra abbia evidenziato la dipendenza energetica dalla Russia e posto la necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento, al fine di garantire una maggiore sicurezza energetica.All'incontro hanno partecipato anche i rappresentanti di ENEL, ENI e SNAM, le principali aziende energetiche italiane, e della slovacca SPP, che hanno discusso con i rappresentanti slovacchi delle opportunità di collaborazione in campo energetico, evidenziando la comune volontà di sviluppare nuove sinergie tra le due nazioni.