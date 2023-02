Ricerca sull'idrogeno, Ansaldo Green Tech e Università di Genova danno il via a "Nemesi"

(Teleborsa) - Con la firma del decreto di concessionehanno formalizzato il loro impegno nel, presentato a maggio 2022 nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica", Componente 2 "Energia Rinnovabile, Idrogeno, Rete e Mobilità Sostenibile", Investimento 3.5 "Ricerca e Sviluppo sull'Idrogeno" delIl progetto, sviluppato da Ansaldo Green Tech con il contributo scientifico del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale (DICCA) della Scuola Politenica dell'Università di Genova, ha l'obiettivo di sviluppare elettrodi e membrane innovativi per la produzione di idrogeno in elettrolizzatori di taglia industriale basati sulla tecnologia AEM (Anion Exchange Membrane). Il progetto beneficiario del finanziamento ha unche saranno destinati alle attività di sviluppo e all'allestimento di nuovi laboratori presso la sede manifatturiera del Gruppo di Ansaldo Energia e dell'Università, dove verranno realizzati e testati i componenti sperimentali."Questo progetto segna il ritorno del gruppo Ansaldo Energia nello sviluppo di componenti elettrochimici, dopo la precedente esperienza di Ansaldo Fuel Cell – afferma–. Nemesi rappresenta per Ansaldo Green Tech il primo passo del percorso per diventare, nel giro di pochi anni, Original Equipment Manufacturer nel settore dell'elettrolisi"."L'Agenda 2030 rende imperativo agire efficacemente e prontamente a favore della transizione ecologica. L'impegno congiunto di Ansaldo Green Tech e dell'Università di Genova rappresenta un segnale concreto in questa direzione oltre che essere un esempio vincente di sinergia ricerca-industria – dichiara–. Il nostro Ateneo è sensibile ai temi di energia rinnovabile e, in generale, di sostenibilità, riservando a essi ampio spazio nella formazione, nella ricerca e nelle attività di terza missione"."Rispetto alle più tradizionali tecnologie, gli elettrolizzatori AEM riducono sensibilmente l'utilizzo di materiali critici quali platino e iridio, risultando quindi potenzialmente più competitivi, e non lavorando in ambiente alcalino anche più sicuri e rispettosi dell'ambiente – dichiaraIl progetto si basa sull'integrazione di attività di ricerca applicata mediante lo sviluppo e prova di nuovi materiali e la progettazione ed esecuzione di campagne sperimentali orientate allo scale-up su postazioni di prova di dimensioni differenti realizzate all'interno dei laboratori".