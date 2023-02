Anima, SGR e istituzionali depositano liste per rinnovo CdA

Anima

(Teleborsa) -hanno depositato lee del collegio sindacale di, gestore patrimoniale italiano quotato su Euronext Milan. L'assemblea è in programma per il giorno 21 marzo 2023.In particolare, il coordinatore del, Emilio Franco, ha comunicato che Algebris Ucits Funds, Amundi Asset Management SGR, Arca Fondi SGR, Eurizon Capital SA, Eurizon Capital SGR, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR, Generali Investments Luxembourg SA, Mediobanca SGR e Mediolanum Gestione Fondi SGR hanno depositato liste di minoranza di soli candidati indipendenti per il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.Le liste sono state composte con il supporto di Heidrick & Struggles International, advisor esterno e indipendente. I gestori che hanno presentato le liste sonoordinarie della società.La lista presentata per ilè composta da: Francesco Valsecchi; Paolo Braghieri; Karen Sylvie Nahum.La lista presentata per ilè composta da: Sindaco effettivo Mariella Tagliabue; Sindaco supplente Maurizio Tani.