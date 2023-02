Giorgetti: in Italia operativi due terminali Gnl entro la metà del 2023

(Teleborsa) - Il ministro dell'Economia e delle Finanze,, nel corso di un incontro con il ministro dell'Economia argentinoha dichiarato chesaranno operativi in Italia a metà del 2023. Giorgetti si trova a, in India, dove partecipa aldei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali.Al centro dell’agenda le problematiche di alcuni paesi in via di sviluppo, legate al debito e alla fragilità della loro economia, ma anche i temi delladelle criptovalute, ladelle multinazionali e il finanziamento di interventi per contrastare iLa dichiarazione è stata diffusa attraverso un tweet del Ministero in cui si sottolineava il "colloquio amichevole e costruttivo incentrato sulla strategia per essere indipendenti dal gas russo, la, l'impatto della guerra in Ucraina e l'inflazione".