ENAC rafforza la cooperazione con la Tunisia

(Teleborsa) - In data odierna iled ilhanno firmato unin materia di trasporto aereo, superando per i vettori attualmente operativi la clausola di designazione nazionale.Tale intesa rappresenta un importante passo avanti nelle relazioni aeronautiche tra i due Paesi, storicamente legati da relazioni amichevoli, in particolare, consentendo ai tre vettori italiani di continuare a volare da e verso la Tunisia anche se in presenza di capitali societari detenuti da società comunitarie.Inoltre la nuova intesa favorisce, incrementando la capacità di collegamento tra i due Paesi. Le parti, hanno, altresì, concordato la data di un nuovo incontro entro il 2026 per sviluppare ulteriormente le intese aeronautiche vigenti.Presenti, per Enac, anche, Direttore Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture,Direttore Trasporto Aereo e Licenze, e il Funzionario