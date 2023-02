Mester, Fed deve fare "un po' di più" per domare l'inflazione

(Teleborsa) - "". Lo ha affermato, presidente della Federal Reserve Bank of Cleveland, in un'intervista a Bloomberg, poco dopo che i dati hanno mostrato che l'indice core PCE (una misura dell'inflazione attentamente osservata dalla banca centrale) è aumentato del 4,7% a/a a gennaio, al di sopra delle aspettative e del dato di dicembre.Il rapporto è "semplicemente coerente con il fatto che la Fedper assicurarsi che l'inflazione stia tornando verso il basso", ha aggiunto.In una precedente intervista con la CNBC , Mester aveva ripetuto il suo sostegno per ottenerequest'anno e poi rimanerci per un po'.In un discorso a New York, sempre nella giornata odierna, ha affermato che "mentre è una buona notizia vedere una certa moderazione nelle letture dell'inflazione dalla scorsa estate,. Le decisioni politiche devono considerare il rischio intorno alla previsione, ma anche i costi della continua inflazione elevata per le famiglie, le imprese e la salute dell'economia a lungo termine"."A questo punto - ha aggiunto con il mercato del lavoro ancora forte, i costi di un mancato adeguamento della politica o di undella politica superano ancora i costi di un superamento".