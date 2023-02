Enti Locali, Savino (MEF): CTFS approva riparto Fondo di Solidarietà Comunale

(Teleborsa) -a maggioranza, il riparto del Fondo di Solidarietà Comunale. Questa decisione è stata presa in accordo con il Ministro Giorgetti, con il quale abbiamo ritenuto opportuno procedere con il riparto, anche se a maggioranza, per dare modo ai Comuni italiani di predisporre i propri bilanci preventivi". Lo ha dichiaratoSottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze con delega alla finanza degli enti locali., soprattutto in un momento così difficile per il nostro Paese, dove i Comuni hanno bisogno di tutti gli strumenti possibili per far fronte alle emergenze".Il riparto del Fondo di Solidarietà Comunale - spiega ancora Savino -Ilin pieno spirito di collaborazione istituzionale,