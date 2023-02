Intesa Sanpaolo con IBM per infrastrutture tecnologiche innovative e sicure

Intesa Sanpaolo

IBM

(Teleborsa) -annunciano unche consentiranno un’evoluzione dellae delle prestazioni assieme allaIl Piano d’impresa 2022-2025 di Intesa Sanpaolo prevede, la modernizzazione tecnologica, l’introduzione delle migliorie la creazione della nuova, con l’obiettivo di fornire ai clienti i più elevati livelli di prestazioni, efficienza e sicurezza nell’ambito dei servizi digitali. Il Piano prevede inoltre l’adozione di, con il posizionamento della Banca come leader di settore per impatto sociale e impegno sul clima e l’ambizione di arrivare aCon questo accordo, dunque, la Banca potràofferte in tema di, che permetteranno unae, al contempo, contribuiranno a una significativaIntesa Sanpaolo ha scelto dicome i sistemie di proseguire nell’adozione della piattaforma multi-cloud ibrida, cloud open source leader di settore coerenti con il modello hybrid cloud del Gruppo.La collaborazione tra Intesa Sanpaolo e IBM, soprattutto la preparazione per aiutare ada possibili attacchi informatici in un futuro post-quantistico."Abbiamo intrapreso un percorso di digitalizzazione dei nostri processi e dei servizi alla clientela facendo leva sulle tecnologie più innovative e su un ecosistema di attori nazionali e internazionali", afferma, Chief IT Digital & Innovation Officer di Intesa Sanpaolo, proseguendo "in tale contesto, la tecnologia IBM contribuirà all’evoluzione dell’infrastruttura IT del nostro Gruppo, rendendola più flessibile, performante e sostenibile"."Siamo entusiasti di lavorare con Intesa Sanpaolo per promuovere lo sviluppo di soluzioni digitali innovative, sicure e più sostenibili anche attraverso l’adozione della tecnologia z16 nel modello cloud ibrido del Gruppo", dichiara, Managing Director per il Gruppo Intesa Sanpaolo di IBM Technology Italia.