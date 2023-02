MeglioQuesto, ValueTrack abbassa target price dopo capex oltre le attese

MeglioQuesto

(Teleborsa) - ValueTrack ha(da 2,52 euro) su, società quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale. La revisione tiene in considerazione il minor EBITDA previsto, il maggiore indebitamento netto e i multipli di settore.Gli analisti spiegano infatti che ricavi ed EBITDA 2022 non si sono discostati troppo dalle attese, mentre c'è una differenza più ampia sulla, "superiori alle attese".Viene stimato che MeglioQuesto abbia impiegato almeno 6 milioni di euro dinel solo secondo semestre del 2022, quasi tutti dedicati alla lead generation, accelerandodi business verso una customer acquisition basata sui lead autogenerati e non solo su lead forniti dai clienti.ValueTrack mostra quindi cautela sul titolo in vista dei risultati completi 2022 e del, che saranno comunicati alla fine di marzo.Intanto,registra una flessione dello 0,76% rispetto alla vigilia, e. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 1,513 e successiva a quota 1,459. Resistenza a 1,611.