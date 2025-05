MeglioQuesto chiede misure protettive a Tribunale. Richiesta risarcimento da PSG Holding

MeglioQuesto

(Teleborsa) -, società sospesa dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, haal fine di tutelare i rispettivi patrimoni dalle possibili azioni dei creditori, risultando scadute - e non più prorogabili - quelle "protettive" in precedenza accordate con efficacia fino al 26 aprile scorso. L'udienza di comparizione delle parti è fissata il prossimo 21 maggio.Inoltre, è stato reso noto che la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Milano, "ritenuta la sussistenza dei presupposti della tutela cautelare tanto per il fumus boni iuris che per il periculum in mora" ha accolto l'istanza di, fissando la trattazione del merito della controversia al prossimo 21 luglio.La società ha anche informato comeS.r.l. - socio di minoranza diS.r.l. - abbia citato in giudizio, tra gli altri, l'emittente, in qualità di socio di controllo di quest'ultima, richiedendo alla stessa ilderivanti dalla abusiva attività di direzione e coordinamento da questa esercitata e da taluni inadempimenti agli impegni assunti in sede di acquisto della partecipazione - quantificando il relativo danno, rapportato alla partecipazione detenuta da PSG Holding S.r.l., in 1.956 migliaia di euro - contestando anche il mancato rispetto dell'obbligo di acquisto di una partecipazione al capitale di Eureweb S.r.l., pari al 22% di questo, detenuta dalla stessa PSG Holding S.r.l., e ciò verso il corrispettivo da quest'ultima allo stato quantificato in 1.917 migliaia di euro. MeglioQuesto si riserva di valutare le dovute azioni da svolgere nelle opportune sedi a tutela sua e del ceto creditorio.