Openjobmetis, accordo con Intesa su ricessione crediti fiscali per 600 milioni

Openjobmetis

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, agenzia per il lavoro quotata su Euronext STAR Milan, ha siglato un accordo conper laper un valore pari a. L'intesa, si legge in una nota, permette di dare piena attuazione al Decreto Aiuti, che ha previsto la ricessione al mondo delle imprese. Openjobmetis diventa quindi parte attiva nel riavviare il mercato della cessione dei crediti."Comunichiamo con soddisfazione la partnership con Intesa Sanpaolo, prima banca nell'annunciare l'operatività in tale ambito - ha commentato l'- Tale accordo ci pone in prima linea nel, confermando la capacità di agire sempre in stretta sinergia con il contesto in cui operiamo".